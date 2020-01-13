حركة الأمة: لحكومة قادرة على الإنقاذ

رأت “حركة الأمة” في بيان “أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والسياسية في لبنان تنتقل من سيئ إلى أسوأ، بسبب استمرار التدهور الحاصل، من دون أن يهتز جفن للمسؤولين، في وقت تبدو الحكومة الحريرية المستقيلة، مستقيلة أيضا من مهام تصريف الأعمال، بما يخالف الدستور والأصول الدستورية”.

وأعلنت أن “أزمة بهذا المستوى تفترض، كما في أي بلد من العالم، أن يجتمع الكل من أجل الإنقاذ ووقف الانهيار ووضع حد للنزيف المتصاعد، بدلا من سياسات التشفي وتعميق الانقسامات وتصفية الحسابات”.

وأكدت “أن المطلوب، وبسرعة، تشكيل حكومة جديدة تحظى بالثقة، وتكون قادرة على وضع خطة سريعة للانقاذ”.

من جهة ثانية، رأت الحركة “أن دماء الشهيد الجنرال قاسم سليماني خطت بحبر القلب والدم، وهي بداية النهاية للوجود الأميركي في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام