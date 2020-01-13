ستولتنبيرغ: الناتو يتحضر للرد هذا العام على نشر منظومة “إسكندر-إم” مع صاروخ 9إم729 الجديد

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ الاثنين، أن الحلف يعتزم الرد هذا العام على نشر أنظمة “إسكندر–إم” مع صواريخ 9إم729. ونقلت قناة “إن تي في” عن ستولتنبيرغ قوله “بالنسبة للنظام الروسي “إس إس سي 8″ [تصنيف الناتو لصاروخ 9إم729]، سنعمل على أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي، وعلى الأسلحة التقليدية، وعلى رفع الجاهزية القتالية وعلى إطالة وقت التحذير”. ووفقًا للأمين العام ، وافق وزراء دفاع دول الناتو بالفعل على التدابير المناسبة.

ووصف ستولتنبرغ تطوير صاروخ 9إم729 بأنه “جزء من الاستراتيجية الروسية للاستثمار بكثافة في القدرات الحديثة، بما في ذلك الأسلحة النووية الحديثة”. ولفت الأمين العام إلى أنه لذلك ، يعتزم الناتو الاستجابة بشكل متناسب للتدابير الدفاعية. وفي الوقت نفسه ، أكد أن الناتو لن ينشر صواريخ أرضية جديدة برؤوس نووية في أوروبا ويسعى إلى تعزيز الحد من الأسلحة. وتوقفت معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى (معاهدة القوات النووية المتوسطة) “أي إن إف” بين كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي في عام 1987، وهي المعاهدة التي تعهد الطرفان بموجبها بعدم صنع أو تجريب أو نشر أية صواريخ بالستية أو مجنحة أو متوسطة، وتعهدا أيضاً بتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر. في 2 آب/أغسطس الماضي.

وأعلنت واشنطن في وقت سابق من العام الجاري انسحابها من معاهدة التخلص من الأسلحة المتوسطة وقصيرة المدى، بذريعة عدم التزام موسكو بها، حيث تطالب الولايات المتحدة روسيا بالتخلص من صاروخ 9إم729 ، الذي لا يتوافق مداه مع المعاهدة، وفقا لواشنطن.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية