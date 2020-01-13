العراق.. اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الصين مستمرة وفي طور العمل والتنفيذ 

أكد السفير العراقي لدى إيران سعد جواد قنديل أن اتفاقية التعاون الموقعة بين العراق والصين “مستمرة وفي طور العمل والتنفيذ،” مشيراً إلى أن الفائدة الرئيسية لهذه الاتفاقية ستتركز في إعادة بناء البني التحتية في العراق.

وقال قنديل، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن “الاتفاقية مع الصين مستمرة وهناك جملة إجراءات لا بد أن تبدأ بتنفيذ هذه الاتفاقية، من قبيل فتح حسابات في بنوك معينة سواء كان في الصين او في العراق، وكذلك وضع آليات لتحديد المشاريع التي ممكن أن تعمل بها الشركات الصينية، وكذلك اليات تمويل هذه المشاريع، وهذه المقدمات هي الآن في طور العمل والتنفيذ وبعد استكمال هذه الإجراءات يبدأ الشروع بالتنفيذ وعندها تبدأ الشركات تتدفق على العراق وتبدأ العمل”. وأوضح قنديل “والفائدة الرئيسة لهذه الاتفاقية هي إعادة بناء البنى التحتية في العراق سواء كانت البنى التحتية المدمرة جراء الحروب او المتقادمة في الزمن”.

المصدر: سبوتنيك