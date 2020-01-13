السفير العراقي لدى إيران: حجم التبادل بين إيران والعراق يبلغ 12 مليار دولار وبغداد لا تعترف بشرعية العقوبات

أعلن السفير العراقي لدى إيران سعد جواد قنديل أن حجم التبادل التجاري بين بغداد وطهران يبلغ حاليا 12 مليار دولار، مؤكدا أن العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الأميركية على إيران ولا يعترف بشرعيتها. وقال قنديل في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، “العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الأميركية على إيران ولا يعترف بشرعيتها، ولا تمتلك هذه العقوبات غطاء قانوني على مستوى القانون الدولي باعتبارها عقوبات أحادية الجانب”. وأضاف “نحن مستمرون في علاقاتنا الاقتصادية مع إيران ومستمرون بتطوير هذه العلاقة بغض النظر عن هذه العقوبات ولكن بالتأكيد وبصورة مباشرة وغير مباشرة هذه العقوبات تؤثر على مستوى التبادل التجاري بين البلدين”.

وأوضح السفير العراقي “العراق تمكن من استحصال إعفاءات فيما يخص الطاقة لأن هذه أهم مورد حيوي بالنسبة للعراق ومهم بالنسبة لإيران كذلك، والأن المباحثات مستمرة بين البلدين لمواصلة التبادل التجاري بين البلدين دون اللجوء إلى الدولار أما بالعملة المحلية أو عبر التبادلات أو بطريقة أخرى غير الدولار من أجل أن لا تتأثر العلاقات بالعقوبات الأميركية على إيران”. وحول حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين، قال قنديل “حجم التبادل في الوقت الراهن بين إيران والعراق ما يقارب 12 مليار دولار وقادة البلدين اتفقوا على زيادة هذا المستوى ورفعه إلى 20 مليار دولار”.

المصدر: سبوتنيك