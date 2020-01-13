حفتر والسراج يلتقيان في موسكو

أكد وزير خارجية حكومة الوفاق في طرابلس محمد طاهر سيالة، لوكالة “سبوتنيك” الاثنين وصول وفد حكومته إلى موسكو للمشاركة في المفاوضات. ورفض سيالة الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان لديه اطلاع على نص الاتفاقية المطروح للتفاوض. وكانت الخارجية الروسية قد صرحت في وقت سابق اليوم بأن هناك لقاء سيجمع بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في موسكو برعاية وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا.

وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية الروسية التقارير الواردة بشأن عقد لقاء بين قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر، ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في موسكو الإثنين، برعاية وزراء دفاع وخارجية روسيا وتركيا. وقالت الخارجية الروسية لوكالة “سبوتنيك” في هذا الصدد “تعقد الاتصالات بين الأطراف الليبية اليوم في موسكو برعاية وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا في سياق تنفيذ مبادرة الرئيسين الروسي والتركي، التي تم الإعلان عنها عقب لقائهما في إسطنبول”.

المصدر: سبوتنيك