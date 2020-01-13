الخارجية الروسية تؤكد عقد لقاء بين حفتر والسراج في موسكو برعاية وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2020 - 11:26
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: الحاج قاسم سليماني كان مثالاً للقائد الجهادي الإسلامي الحقيقي
السيد نصرالله: الحاج قاسم سليماني كان شريكاً كاملاً في تحرير لبنان عام 2000 وبقي معنا طوال عدوان تموز 2006
السيد نصرالله: هزيمة داعش في العراق ساعدت بهزيمتها في سوريا ولولا هزيمتها لكانت دول الخليج وتركيا وايران في خطر
السيد نصرالله: نحن أمام ولادة جديدة للثورة الإسلامية في ايران وهناك جهد هائل للسخرية والإستهزاء بقيم الجهاد والشهادة
السيد نصرالله: أميركا هي التهديد الأول و"اسرائيل" هي مجرد أداة عسكرية اميركية وهي الناهب الأول للخيرات في بلادنا
السيد نصرالله: الضربة الإيرانية على قاعدة عين الأسد صفعة في مسار طويل وخطوة أولى وقوية ومزلزلة
السيد نصرالله: الضربة رسالة إلى كل من يتآمر مع أميركا ضد ايران والصواريخ نزلت في عين الأسد والعزاء في الكيان الاسرائيلي
السيد نصرالله: الضربة الإيرانية كسرت هيبة أميركا في عيون الأصدقاء والأعداء وفي الأيام الماضية وقفت على رجل ونصف
السيد نصرالله: أولى الساحات المعنية بالرد على الجريمة هي العراق لأن الجريمة حصلت على أرضه
السيد نصرالله: الأميركيون يقولون إن العالم بعد سليماني سيكون أكثر أماناً وأنا اقول إنهم سيكتشفون خطأهم بالدم
الجيش اللبناني يعيد فتح جميع الطرقات التي قطعها محتجون في الشمال بما فيها اوتستراد بيروت- طرابلس عند نقطة البالما
الرئيس الإيراني يضع قانون الرد بالمثل على إعلان أميركا إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية قيد التنفيذ
وزير الحرب الأميركي: لا أدلة على أن إيران كانت تخطط لمهاجمة 4 سفارات كتبرير لاغتيال قاسم سليماني
الخارجية الروسية: رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وخليفة حفتر يجريان محادثات في موسكو برعاية روسية-تركية
رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج: قبول وقف إطلاق النار يأتي لمنع إراقة المزيد من الدم الليبي
مصر وتونس ترحبان بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا وتصفانه بالخطوة الهامة لحقن الدماء وتهدئة الوضع
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: جلسات الاستماع في التحقيق لعزل ترامب توصلت إلى أدلة تكفي لعزله
قمة تجمع رؤساء دول الساحل الإفريقي الخمس والرئيس الفرنسي لبحث الوضع في المنطقة مع تزايد الهجمات الإرهابية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
الخارجية الروسية تؤكد عقد لقاء بين حفتر والسراج في موسكو برعاية وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا (سبوتنيك)
منذ 27 mins
13 January، 2020
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