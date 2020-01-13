الخارجية الروسية تؤكد عقد لقاء بين حفتر والسراج في موسكو برعاية وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2020 - 11:26

الخارجية الروسية تؤكد عقد لقاء بين حفتر والسراج في موسكو برعاية وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا (سبوتنيك)

منذ 27 mins 13 January، 2020
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