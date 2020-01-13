ثوران بركان لا كومبري على إحدى الجزر الإكوادورية غير المأهولة

أعلنت السلطات الإكوادورية الأحد أن بركان لا كومبري الواقع في جزيرة فيرناندينا غير المأهولة في أرخبيل غالاباغوس، قد بدأ بالثوران وإطلاق الحمم.

وقال مسؤولو حديقة غالاباغوس الوطنية في بيان إن “بركان لا كومبري بدأ بالثوران هذا المساء”.

وأضاف البيان أن “القيمة البيئية لجزيرة فيرناندينا مهمة جدا لأن نظامها البيئي يأوي العديد من الكائنات النادرة، مثل السحالي الصخرية والبحرية والأفاعي، والجرذان التي لا وجود لها في مكان آخر، فضلا عن طيور الغاق والبطاريق”.

وأشار البيان إلى أن البركان الذي يبلغ ارتفاعه 1467 مترا، لديه كذلك تصدع في جهته الجنوبية الشرقية مع “تدفق للحمم نحو شاطئ” هذه الجزيرة، أحدث جزر الأرخبيل ووقع عند الساعة 16.42 (21.42 ت غ) زلزال بقوة 4.7 درجات، بحسب المعهد الإكوادوري للجيولوجيا، وتبعته هزات ارتدادية بقوة أدنى من 3.1، وثار هذا البركان آخر مرة بين 16 و18 حزيران/يونيو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية