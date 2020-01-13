موراليس يقول إنه سيشكل تنظيما مسلحا شعبيا إذا عاد إلى بوليفيا

أعلن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس اللاجئ في الأرجنتين، الأحد أنه سيشكل ميليشيا شعبية مسلحة مثل تلك الموجودة في فنزويلا إذا عاد إلى بوليفيا.

وفي تصريح لإذاعة “كاوساشوم كوكا” البوليفية التابعة لنقابة مزارعي الكوكا التي ينتمي إليها موراليس، أكد مورالي الذي استقال في 10 تشرين

الثاني/نوفمبر من جديد على اعتقاده أنه كان ضحية “انقلاب”.

وأعلن أن عدم امتلاك حكومته “خطة بديلة” بمواجهة المعارضة اليمينية كان خطأ “مميتا”، وقال “نحن الحركات الاشتراكية والحكومة كان لدينا ثقة زائدة”، موضحاً “في أي لحظة أعود بها إلى بوليفيا، يجب علينا تنظيم ميليشيا مسلحة شعبية كما فعلت فنزويلا”.

وأعرب موراليس عن نيته العودة إلى الأراضي البوليفية خلال حملة الانتخابات التي حددتها السلطة الانتقالية في لاباز في الثالث من أيار/مايو، لكن يمكن أن يرفض ترشيح موراليس لأن النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف بحقه، خصوصا بتهمة “الإرهاب”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية