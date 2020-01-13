10 أعراض خطيرة لنقص فيتامين “بي 12” في جسم الإنسان

يعتبر فيتامين “B12” من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، لضمان بقاء وجودة عمل خلايا الدم الحمراء، وسلامة وظيفة المخ والأنسجة العصبية.

ويمكن أن يخزن جسم الإنسان الفيتامين لعدة سنوات، لكنه لا يستطيع إنتاجه، لذلك يصاب أغلب النباتيين أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية في عملية الامتصاص، أو متبعي الحميات الغذائية القاسية بهذه الأعراض.

ويعد نقص فيتامين “B12” من الحالات الشائعة جدا في العالم، لسجلت في أمريكا حوالي 3 مليون إصابة، ونشر موقع “فاكتي هيلث” 10 أعراض لنقص الفيتامين في جسم الإنسان.

1- فقدان قوة العضلات

عندما يتعذر العثور على سبب حالات عدم قدرة العضلات على تنفيذ تمارين معينة، يتوجه الأطباء في الحال إلى فرضية نقص فيتامين “B12” لأن عدم وجود هذا الفيتامين من شأنه تقييد كمية الأكسجين التي تصل إلى خلايا الدم الحمراء، والتي تؤثر على قوة العضلات بشكل مباشر.

2- الشعور بالإعياء

من أولى علامات نقص فيتامين “B12” هي التعب الذهني والبدني المتكرر، بغض النظر عن مقدار النوم الذي يحصل عليه الشخص، إذا كان الفرد يحصل على 8 ساعات كاملة وتظهر عليه علامات التعب، فإن نقص الفيتامين قد يكون السبب في ذلك، مثل الكثير من التعب العضلي، لذلك يمكن أن يؤدي القليل من الأكسجين الموجود في خلايا الدم الحمراء إلى الخمول المزمن.

3- النسيان وفقدان الذاكرة

إذا كنت تشعر بحالة دائمة من النسيان وفقدان القدرة على التذكر، فمن الضروري مراجعة الطبيب المختص وفحص الدم لمعرفة نسبة فيتامين “B12” في الجسم، ويلعب نقص الأوكسجين الناتج عن نقص الفيتامين دور كبير في ذلك.

4- الشعور بالوخز أو الشحنات في الجسم

من المؤشرات المبكرة لنقص فيتامين “B12” لشعور بالشحنات الكهربائية عبر الجسم، أو الشعور بالوخز، يصف الناس هذا الشعور أنه يأتي من الجلوس على قدم واحدة أو على ذراع واحدة لفترة طويلة جدًا “النمل”، وهو أيضا ناتج عن نقص الأكسجين كأحد أسباب نقص فيتامين “B12”.

5- شحوب البشرة

نقص الأوكسجين في الجسم يمكن أن يؤدي إلى شحوب في البشرة، وذهاب اللون الوردي الذي يميز بشرة الإنسان، وفقدانها رونقها وجمالها، وهذا بسبب ضعف الخلايا الحمراء وتفككها بسهولة، وهي حالة مشابهة لليرقان.

6- الدورا أو الدوخة

يمكن أن يكون الشعور بالدوار دون سبب علامة تحذير مبكر لنقص فيتامين “B12” ويلاحظ معظم الناس هذه الأعراض خاصةً عند الجلوس بسرعة كبيرة، أو عند الصعود على الدرج، غالبا ما يفسر سبب الدوخة إلى قصور ونقص كبير في الفيتامين خصوصا عند كبار السن.

7- القلق والأرق

يعتبر فيتامين “B12” من أهم العناصر للصحة العقلية السليمة، ونقص الفيتامين قد يسبب القلق الاكتئاب بدرجات متفاوته، حيث يشعر بها كثير من الناس لكنهم لا يدركون أن سببها الرئيسي يكون بالنقص الحاد بكمية الفيتامين.

8- تغييرات في شكل اللسان

جميع الأشخاص الأصحاء لديهم نتوءات صغيرة على سطح السان، تسمى الحليمات، وقد يلاحظ المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين “B12” أن هذه الحليمات تتلاشى.

ويصيب اللسان نوع من الالتهاب، ويترافق نقص الفيتامين أيضا مع حالة جفاف بالجانب الخلفي من اللسان أو إحساس مشابه للحرق.

9- تغيرات وضعف في الرؤية

قد يعاني المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين “B12” من مشاكل في الرؤية بما في ذلك مشاهدة البقع أو “ومضات” في مجال الرؤية، أوالرؤية الضبابية والظلال المحيطة والرؤية المزدوجة، وفي حين أن هذه القضايا هي أعراض للعديد من الحالات والمشاكل الصحية، إلا أنها يمكن أن تنتج أيضا عن نقص فيتامين “”B12”.

وعلى الرغم من أن الاعتلال العصبي البصري نادر الحدوث، لكنه من المضاعفات الخطيرة لنقص الفيتامين حيث يصبح العصب البصري ضعيفا وهشا وتالفا، ما يؤدي إلى فقدان التركيز في الرؤية.

10- فقدان الوزن

تؤثر مجمل العوامل السابقة وخصوصا فقدان عمل الحليمات الذوقية في اللسان وعدم الإساس بالتذوق إلى انفاض رغبة الفرض بتناول الطعام وفقدان الشهية ما يسبب انخفاضا بالوزن بشكل دراماتيكي من دون معرفة الأسباب الحقيقية خلف ذلك.

وفيتامين “B12” هو عبارة عن فيتامين معقد قابل للذوبان في الماء ومطلوب من أجل تكوين خلايا الدم الحمراء، وإتمام عملية أيض الخلية، وصحة الوظيفة العصبية، وسلامة الحمض النووي. وتوصي منظمة الأغذية الأمريكية بكميات محددة للأشخاص بمقدار 2.4 ميكروغرام في اليوم للبالغين، ويمكن أن يظل فيتامين B12 مخزن في الكبد لعدة سنوات، تبدأ علامات نقص B12 في الظهور في غضون بضعة أشهر من عدم كفايته في الجسم.

مصادر الحصول على الفيتامين

يمكنك الحصول على فيتامين “B12” في الأطعمة التي تحتوي على اللحوم، والتي تقدم بشكل طبيعي عن طريق الطهي التلقيدي وليس من خلال الوجبات المخزنة أو المعلبة والجاهزة، أو من خلال الحبوب المباشرة عن طريق وصفة الطبيب، بحسب “ويب مود”.

كما تشمل المصادر الحيوانية كمنتجات الألبان والبيض والأسماك واللحوم والدواجن، على كمات متباينة منه.

المصدر: سبوتنيك