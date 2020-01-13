مراسل المنار: عناصر الجيش اللبناني تعيد فتح جميع الطرق التي قطعها محتجون فجراً بما فيها اوتستراد بيروت طرابلس عند نقطة البالما – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2020 - 07:26
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: الحاج قاسم سليماني كان مثالاً للقائد الجهادي الإسلامي الحقيقي
السيد نصرالله: الحاج قاسم سليماني كان شريكاً كاملاً في تحرير لبنان عام 2000 وبعد شهادته من واجبنا أن نقول هذه الحقيقة
السيد نصرالله: في عدوان تموز عام 2006 وصل الحاج قاسم سليماني إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وبقي معنا كل أيام الحرب
السيد نصرالله: المعركة مع داعش التي دفعت الأخطار عن لبنان ممتدة من السلسلة الشرقية إلى البادية وشرق الفرات ودير الزور
السيد نصرالله: حركات المقاومة في المنطقة ليست أدوات ايرانية هؤلاء أصدقاء ايران وشركاء ايران واحباء ايران
السيد نصرالله: ايران لم تطلب من أحد أن يقاتل عنها هذا هو الإسلام السياسي الذي يحاول البعض تشويهه
السيد نصرالله: هزيمة داعش في العراق ساعدت بهزيمتها في سوريا ولولا هزيمتها لكانت دول الخليج وتركيا وايران في خطر
السيد نصرالله: شعوب المنطقة يجب أن تشكر الحشد الشعبي وقادته وجنوده وشهداءه لأنهم دافعوا عنه بمواجهة داعش
السيد نصرالله: الشعب الإيراني عبر عن حزنه ورسالة التشييع في كل المدن الإيرانية عظيمة جداً
السيد نصرالله: دلالة الحشد البشري في خوزستان رسالة إلى بعض أنظمة الخليج التي تتآمر على الجمهورية الإسلامية
السيد نصرالله: بعض الدول تتآمر على ايران من الأهواز وخوزستان وتستغل الموضوع العرقي والمذهبي
السيد نصرالله: نحن أمام ولادة جديدة للثورة الإسلامية في ايران وهناك جهد هائل للسخرية والإستهزاء بقيم الجهاد والشهادة
السيد نصرالله: من أهم دلالات هذه الشهادة العظيمة أنها أعادت الصورة الواضحة الحقيقية لأميركا إلى شعوبنا
السيد نصرالله: أميركا هي التهديد الأول و"اسرائيل" هي مجرد أداة عسكرية اميركية وهي الناهب الأول للخيرات في بلادنا
السيد نصرالله: الضربة الإيرانية على قاعدة عين الأسد صفعة في مسار طويل وخطوة أولى وقوية ومزلزلة
السيد نصرالله: هذه الصفعة كشفت عن قوة القدرات العسكرية الإيرانية وهذه صناعة ايرانية وليست مشتراة من مصانع السلاح
السيد نصرالله: الضربة رسالة إلى كل من يتآمر مع أميركا ضد ايران والصواريخ نزلت في عين الأسد والعزاء في الكيان الاسرائيلي
السيد نصرالله: الضربة الإيرانية كسرت هيبة أميركا في عيون الأصدقاء والأعداء وفي الأيام الماضية وقفت على رجل ونصف
السيد نصرالله: قرار الرد الإيراني هو قرار الشعب الحاضر للذهاب إلى الحرب للدفاع عن كرامته والثأر لاستشهاد القائد سليماني
السيد نصرالله: أولى الساحات المعنية بالرد على الجريمة هي العراق لأن الجريمة حصلت على أرضه
السيد نصرالله: على السيد مسعود البارزاني ان يعترف بجميل الحاج قاسم سليماني الذي قدم إلى اربيل ومعه أخوة من حزب الله
السيد نصرالله: البارزاني عندما كاد اقليم كردستان أن يسقط بيد داعش اتصل بأصدقائه ولم يعاونوه فاتصل بالإيرانيين
السيد نصرالله: بعد استشهاد الحاج قاسم سليماني العالم سيكون مختلفاً لا أمان فيه لهؤلاء الطغاة والقتلة
السيد نصرالله: الأميركيون يقولون إن العالم بعد سليماني سيكون أكثر أماناً وأنا اقول إنهم سيكتشفون خطأهم بالدم
الامام السيد علي الخامنئي يؤكد خلال استقباله امير قطر على ضرورة تعزيز العلاقات بين دول المنطقة
الامام الخامنئي: اعلنا مسبقاً ونؤكد استعدادنا للتعاون الواسع مع دول المنطقة
الامام الخامنئي: تعاون دول المنطقة هو السبيل الوحيد لمواجهة الوضع الراهن الذي سببته سياسات أمريكا وحلفائها
القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي: ضربتنا لقاعدة عين الأسد أظهرت تفوقنا العسكري والتكتيكي
اللواء سلامي: جميع أهدافنا من الضربة الصاروخية تحققت وأمريكا لم تستطع صد صواريخنا
ممثلية الامام السيد علي الخامنئي في قوة القدس: لن نسمح لأعداء الشعب الايراني بالانتقام منه بحجة الطائرة المنكوبة
ممثلية الامام السيد علي الخامنئي في قوة القدس: نشدد على ضرورة التصدي لمؤامرات الاعداء وحماية امن ايران ومواطنيها
تظاهرة حاشدة بمحيط السفارة البريطانية بايران تنديداً بمشاركة السفير البريطاني في التحركات الاخيرة والتحريض على النظام
الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني وتسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بعد توقيفه لمشاركته في الاحتجاجات
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
مراسل المنار: عناصر الجيش اللبناني تعيد فتح جميع الطرق التي قطعها محتجون فجراً بما فيها اوتستراد بيروت طرابلس عند نقطة البالما
منذ 43 mins
13 January، 2020
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