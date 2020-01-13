مراسل المنار: عناصر الجيش اللبناني تعيد فتح جميع الطرق التي قطعها محتجون فجراً بما فيها اوتستراد بيروت طرابلس عند نقطة البالما – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2020 - 07:26

مراسل المنار: عناصر الجيش اللبناني تعيد فتح جميع الطرق التي قطعها محتجون فجراً بما فيها اوتستراد بيروت طرابلس عند نقطة البالما

منذ 43 mins 13 January، 2020
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