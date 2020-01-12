وزير الخارجية القطري يزور العراق لبحث السبل الكفيلة لتهدئة الوضع الحالي في المنطقة (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2020 - 23:50

وزير الخارجية القطري يزور العراق لبحث السبل الكفيلة لتهدئة الوضع الحالي في المنطقة (يونيوز)

منذ 2 ساعة 12 January، 2020
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