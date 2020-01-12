قطع جسر الرينغ بالاتجاهين مع إبقاء مسرب إلى الأشرفية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2020 - 23:48

قطع جسر الرينغ بالاتجاهين مع إبقاء مسرب إلى الأشرفية

منذ 2 ساعة 12 January، 2020
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