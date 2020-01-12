التحكم المروري :قطع السير على تقاطع #الصيفي بالاتجاهين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2020 - 23:48

التحكم المروري :قطع السير على تقاطع #الصيفي بالاتجاهين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة

منذ 3 ساعة 12 January، 2020
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