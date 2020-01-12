الامام الخامنئي يلتقي امير قطر : يجب الاعتماد على علاقات التعاون داخل المنطقة

أكد الإمام السيد علي الخامنئي ان السبيلَ الوحيدَ لمواجهةِ الفساد الذي تنشرُه أميركا وحلفاؤها هو الاعتمادُ على علاقاتِ التعاونِ داخلَ المنطقة .

وخلال استقباله أميرَ قطر تميم بن حمد آل ثاني في زيارته الى ايران، لفت السيد القائد الى انَ بعضَ الدولِ التي جاءت من الطرفِ الآخر للعالم لا تريدُ التعاونَ بينَ دولِ المنطقة، لكنَ شعوبَ ودولَ المنطقةِ لم تعد تسمحُ بهذه التدخلات.

كما اشار الإمامُ الخامنئي الى انَ العلاقاتِ السياسيةَ جيدةٌ بينَ إيرانَ وقطر، لكنَ العلاقاتِ الاقتصاديةَ لا ترقى الى مستوى العلاقاتِ السياسية، وانه يجبُ تطويرُ مجالاتِ التعاونِ المشتركةِ بين البلدين أكثر.

المصدر: قناة المنار