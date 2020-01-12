القيادة العامة للجيش السوري تقيم حفلاً تأبينياً للشهيد الفريق سليماني ورفاقه المقاومين

أقامت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية حفلاً تأبينياً للشهيد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ورفاقه المقاومين من إيران والعراق الشقيق بمناسبة مرور أسبوع على استشهادهم وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

وفي كلمتها خلال الحفل نوهت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية العربية السورية بمسيرة الشهيد سليماني في مقارعة الظلم والعدوان والاحتلال، مبينة أن فلسطين كانت عشقه وتحرير أهلها من الظلم والاستعباد والارتهان الواقع عليهم هدفه الأسمى ومبتغاه موضحة أن الآلاف من شهداء سورية الذين ضحوا بأنفسهم لدحر جحافل الإرهاب وقدموا بذلك أنموذجا للعالم عن الصبر والصمود والانتصار سيبقى إرثهم وإرث سليماني ورفاقه الشهداء مزروعاً في هذه الأرض الطيبة.

وأكد نائب وزير الدفاع العماد محمود عبد الوهاب شوا في كلمة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن نهج المقاومة تجذر أكثر باستشهاد الفريق سليماني وسيستمر بوتائر أعلى وأشد ضد العدو الصهيوني وداعميه وسيتحول الوفاء لدماء الشهداء إلى نار مستعرة في وجه جميع المحتلين تحت أي مسمى كان احتلالهم، مبيناً أن الاحتلال والإرهاب كلاهما مرفوض في القانون الدولي ومن حقنا المواجهة بكل ما نستطيع لإنهاء الاحتلال والقضاء على الإرهاب.

ووصف سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون الشهيد الفريق سليماني بالبطل الذي لن تنساه القلوب وقال: لم يقف مع سورية إلا الأشراف والأحرار وحينما يكون الله مع الأحرار ومع أهل الشرف والعقيدة والرسالة الخالدة فإن الله يرسل المدد من الأرض ومن السماء، مؤكداً إن الجيش السوري سجل للتاريخ وللمستقبل عزاً ومجداً متوجها بالتحية لكل المقاومين والأصدقاء الذين دعموا سورية في حربها على الإرهاب.

ونوه السفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي ببطولات الشهيد سليماني ومكانة سورية في قلبه، مؤكداً أن وجوده دائماً في الخطوط الأولى للمعركة هو رسالة حب للشعب السوري والقيادة السورية التي صمدت بصمود بواسل الجيش السوري ضد المؤامرة التي حيكت لتفتيت سورية التي لا تزال صامدة إلى اليوم وستبقى حتى تحقيق النصر.

وفي تصريح للإعلاميين قال اللواء حسن حسن مدير الإدارة السياسية في الجيش السوري عندما نتحدث عن استشهاد قاسم سليماني لا نتحدث عن جريمة عادية أو فقيد عادي إنما نتحدث عن حقد وغدر ونفاق قامت به ومارسته الولايات المتحدة الأمريكية خدمة لمصالح الكيان الصهيوني.

المصدر: سانا