الإمام الخامنئي يؤكد خلال استقباله امير قطر على ضرورة تعزيز العلاقات بين دول المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 12 2020 - 20:20

الإمام الخامنئي يؤكد خلال استقباله امير قطر على ضرورة تعزيز العلاقات بين دول المنطقة

منذ 2 ساعة 12 January، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة