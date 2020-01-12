السيد نصرالله :في حرب تموز 2006 القائد سليماني بقي معنا في غرفة العمليات طيلة فترة الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2020 - 16:26
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في أسبوع شهداء محور المقاومة: الجمهورية الإسلامية لها دور كبير في قوة المقاومة
السيد نصرالله: معرفتنا بالشهيد سليماني بدأت عام 1998 عندما تولى مسؤولية قوة القدس وعلاقتنا به كانت وثيقة جدا
السيد نصرالله: الحاج قاسم كان شريكاً كاملاً وأساسياً في تحقيق تحرير لبنان عام 2000 وقدم لنا المساعدة المادية والفكرية
السيد نصرالله: عام 2006 الشهيد سليماني اتصل بنا وقال انه يريد المجيء الى لبنان وبقي معنا كل ايام العدوان
السيد نصرالله: الشهيد سليماني أمّن كل مستلزمات اعادة الاعمار التي احتجنا اليها بعد انتهاء عدوان عام 2006
السيد نصرالله: المعركة ضد داعش كانت واحدة من لبنان الى سوريا الى العراق وكان الشهيد سليماني معنا فيها دائماً
السيد نصرالله: لبنان الذي كان يُنظر اليه انه أضعف حلقة في المنطقة تطور الى رتبة التهديد الاستراتيجي والوجودي لإسرائيل
السيد نصرالله: إيران لا تنظر لحلفائها وأصدقائها كأدوات وهي تفكر بمسؤولية تجاه الشعوب المستضعفة
البرلمان الإيراني: نعرب عن أسفنا لإسقاط الطائرة الأوكرانية وندعو الإيرانيين إلى المشاركة في مراسم تأبين الضحايا
علي لاريجاني: الحرس الثوري عنصر من عناصر قوتنا والعدو يسعى إلى إضعافه والبرلمان لن يسمح بالإضرار ببسالته وشجاعته
تظاهرة احتجاجية أمام السفارة البريطانية في طهران تنديداً بتواجد السفير البريطاني في احتجاجات جامعة أمير كبير
سلامة لرويترز: لا أسعى لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية التي طلبتها من وزير المال الى استحداث اجراءات جديدة
وزارة الدفاع السورية تقيم حفلاً تأبينياً للفريق الشهيد قاسم سليماني في مكتبة الأسد في العاصمة دمشق
سانا: وقفة احتجاجية لأبناء الحسكة استنكاراً لوجود قوات الاحتلال الاميركي والتركي وتنديداً بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
شهيدان و3 جرحى من المدنيين جراء اعتداء الإرهابيين بالقذائف الصاروخية على حيي الشهباء الجديدة وشارع النيل بمدينة حلب
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد نصرالله :في حرب تموز 2006 القائد سليماني بقي معنا في غرفة العمليات طيلة فترة الحرب
منذ 44 mins
12 January، 2020
فيديو
-
لبنان
في حرب تموز 2006 بقي معنا في غرفة العمليات طيلة فترة الحرب
المصدر:
قناة المنار
قاسم سليماني
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