السيد نصرالله :في حرب تموز 2006 القائد سليماني بقي معنا في غرفة العمليات طيلة فترة الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2020 - 16:26

السيد نصرالله :في حرب تموز 2006 القائد سليماني بقي معنا في غرفة العمليات طيلة فترة الحرب

منذ 44 mins 12 January، 2020
فيديو - لبنان

في حرب تموز 2006 بقي معنا في غرفة العمليات طيلة فترة الحرب

 

المصدر: قناة المنار

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