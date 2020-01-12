السيد نصرالله: اختار الله ان يستشهد الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس سويا هذه ليست صدفة وليست خطأ في التقدير، الله اختار لهذين القائدين الأخوين الذين عاشا معا وتربطهما علاقة روحية ممتازة واستثنائية وأن تكون لهذه الشهادة بعدها الكبير في الأمة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2020 - 16:26

السيد نصرالله: اختار الله ان يستشهد الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس سويا هذه ليست صدفة وليست خطأ في التقدير، الله اختار لهذين القائدين الأخوين الذين عاشا معا وتربطهما علاقة روحية ممتازة واستثنائية وأن تكون لهذه الشهادة بعدها الكبير في الأمة

منذ 54 mins 12 January، 2020
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