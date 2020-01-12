السيد نصرالله: في تاريخنا الإسلامي شخصيات عظيمة جداً نقرأ عنها بالتاريخ وما يقدمه اليوم الاسلام وعبر مدرسة الإمام الخميني نموذج قدوة حية عايشناها وشاهدناها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2020 - 16:26

السيد نصرالله: في تاريخنا الإسلامي شخصيات عظيمة جداً نقرأ عنها بالتاريخ وما يقدمه اليوم الاسلام وعبر مدرسة الإمام الخميني نموذج قدوة حية عايشناها وشاهدناها

منذ 55 mins 12 January، 2020
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