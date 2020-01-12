السيد نصرالله: نعم يوجد قيادة في ايران تفكر تجاه الشعوب المستضعفة بمسؤولية دينية واخلاقية وانسانية وان واجب ايران مد يد المساعدة دون توقع شيئا منها هذا ما لا يستوعبه كثير من الناس في العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2020 - 16:24

السيد نصرالله: نعم يوجد قيادة في ايران تفكر تجاه الشعوب المستضعفة بمسؤولية دينية واخلاقية وانسانية وان واجب ايران مد يد المساعدة دون توقع شيئا منها هذا ما لا يستوعبه كثير من الناس في العالم

منذ 55 mins 12 January، 2020
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