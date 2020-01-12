السيد نصرالله: لو لم يتم إلحاق الهزيمة في داعش في شرق حمص وفي تدمر والبادية والسخنة هل كان من الممكن إخراجها من السلسة الشرقية ؟ هذه معركة واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2020 - 16:24

السيد نصرالله: لو لم يتم إلحاق الهزيمة في داعش في شرق حمص وفي تدمر والبادية والسخنة هل كان من الممكن إخراجها من السلسة الشرقية ؟ هذه معركة واحدة

منذ 55 mins 12 January، 2020
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