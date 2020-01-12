السيد نصرالله: في عدوان عام 2006 وصل الحاج قاسم سليماني إلى الضاحية الحنوبية لبيروت وبقي معنا كل أيام الحرب تحت القصف في غرفة العمليات وكان يجادلنا إما أن أحيى معكم أو اموت معكم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2020 - 16:24

السيد نصرالله: في عدوان عام 2006 وصل الحاج قاسم سليماني إلى الضاحية الحنوبية لبيروت وبقي معنا كل أيام الحرب تحت القصف في غرفة العمليات وكان يجادلنا إما أن أحيى معكم أو اموت معكم

منذ 55 mins 12 January، 2020
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