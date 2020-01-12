الأمين العام لحزب الله: الحاج قاسم سليماني كان شريكاً كاملاً في تحرير لبنان في 25 ايار عام 2000 وبعد شهادته من واجبنا أن تقول هذه الحقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2020 - 16:24

الأمين العام لحزب الله: الحاج قاسم سليماني كان شريكاً كاملاً في تحرير لبنان في 25 ايار عام 2000 وبعد شهادته من واجبنا أن تقول هذه الحقيقة

منذ 55 mins 12 January، 2020
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