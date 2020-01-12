المساعدات التي قدمها الحاج قاسم للمقاومة في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2020 - 16:24

المساعدات التي قدمها الحاج قاسم للمقاومة في لبنان

منذ 54 mins 12 January، 2020
فيديو - لبنان

المساعدات التي قدمها الحاج قاسم للمقاومة في لبنان

 

المصدر: قناة المنار

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