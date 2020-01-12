6 سلوكيات تعرقل الحصول على نوم عميق

يعاني الكثيرون من مشاكل في النوم الأمر الذي قد ينعكس على صحتهم ويجعلهم معرضين للإصابة بأمراض تتعلق بالقلب والسكتة الدماغية وارتفاع الكوليسترول في الدم.

تحول عدد من الأمور الخاطئة الى منع الكثيرين من الحصول على ليلة هادئة والتمتع بنوم عميق، في الوقت الذي يتفق فيه أغلب المختصين على ضرورة النوم لفترة تتروح بين 7 الى 9 ساعات يوميا.

وبحسب مانشر موقع mindbodygreen، فإن 6 عادات أو سلوكيات خاطئة تمنع أصحابها من التمتع بنوم عميق، وهي:

1-قيلولة النهار: حيث يقوم الكثير من الأشخاص بأخذ قيلولة في النهار، الأمر الذي ينعكس سلبا على عملية النوم ليلا.

حيث تؤثر هذه القيلولة على المدى الطويل على مدة النوم وعمقه ليلا، كما ويمكن ان يؤدي ذلك إلى زيادة الشعور بالنعاس والإرهاق الجسدي في أثناء النهار.

فقيلولة النهار قد تمنحك بعض الإشباع اللحظي.

2-تفقد الهاتف قبل النوم مباشرة: وهي من العادات المؤثرة على عمق النوم، حيث ينبعث من أجهزة الهواتف الذكية والحاسوب والتلفاز مايعرف بـ”الضوء الأزرق”، حيث يؤدي التعرض لتلك الموجات إلى التوقف عن إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يساعد على النوم.

3-الاستلقاء على الفراش عندما لاتسطيع النوم: حيث ينصح الخبراء بالنهوض من السرير في حالة العجز عن النوم، بل ومغادرة غرفة النوم، وممارسة أي نشاط يبعث على الراحة والإسترخاء، كسماع موسيقى هادئة أو قراءة كتاب.

4-تناول المشروبات الكحولية أو الكافيين: فالكافيين منبه يساعد على منحك شعورا باليقظة، وهو يعرقل النوم ليلا بدرجة كبيرة.

ويفضل الامتناع عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل ست ساعات على الأقل من استعدادك للنوم.

5-إنجاز بعض المهام في الفراش: حيث يقوم عدد من الأشخاص بإنجاز بعض المهام الوظيفية في الفراش بإستخدام الحاسوب، في الوقت الذي حذر فيه عدد من علماء بجامعة هارفارد من هذا الامر.

كون ذلك يعمل على إلغاء الوقت الفاصل بين أوقات العمل والراحة.

6-وجبة عشاء دسمة: فقد أثبتت عديد التجارب دور العشاء الدسم في إحداث مشاكل في النوم، فبعض الأطعمة، مثل البيتزا، يمكن أن تسبب عسر هضم يؤدي إلى عدم الشعور بالراحة وهو ما يدفع إلى الاستيقاظ بمنتصف الليل، ويؤثر سلبا في نومك.

ويفضل التوقف عن الطعام قبل الساعة الثامنة مساءا.

المصدر: سبوتنيك