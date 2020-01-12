الثلوج تكسو شمال السعودية..

شهدت منطقة تبوك شمالي السعودية، تساقطا للثلوج، يعود إلى منخفض جوي حاد تم تصنيفه من الدرجة الثالثة.

ويضرب المنطقة منخفضا جويا، يتمركز داخل الأراضي السورية، صنف ضمن الدرجة الثالثة، وترافق مع كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة ورطبة في طبقات الجو كافة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الأمطار هطلت ، وصاحبها تساقط ثلوج خفيفة على مركز رحيب التابع لمنطقة تبوك والقرى المجاورة له شملت هجرة النقيب وسمينة والبيضاء والركيه.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (تبوك والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية وحائل)، في حين تستمر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للبلاد، كما تنشط الرياح السطحية على وسط وغرب السعودية.

المصدر: سبوتنيك