حاجي زاده: نتقبل كافة المسؤولية بسقوط الطائرة الاوكرانية

قال قائد قوة الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية في ايران العميد حاجي زاده إننا نتقبل كافة المسؤولية في سقوط الطائرة الاوكرانية وجاهزون لأي عقاب وأي قرار يتخذه المسؤولون بهذا الشان.

وأضاف حاجي زاده السبت في مؤتمر صحفي بشأن سقوط الطائرة الاوكرانية في طهران “كنت على علم بحادثة سقوط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الاوكرانية عندما كنت في غرب البلاد في مهمة الاستهداف الصاروخي ضد القاعدة الامريكية في العراق، وعندما سمعت بها تمنيت الموت، ليتني متّ ولم أسمع بمثل هذا النبأ”.

وأكد حاجي زاده “كنا طيلة حياتنا فدائيون للشعب واليوم أصبحنا نتعامل بسمعتنا مع رب العالمين وجئت هنا لكي أوضح حول هذه القضية”، ولفت الى أن “هذه القضية قيد المتابعة على يد اللجان العليا والسلطة القضائية والمعلومات سوف تكتمل عن قريب”، وتابع “أعلن بأننا نتقبل كافة المسؤولية في سقوط الطائرة الاوكرانية وجاهزون لأي عقاب وأي قرار يتخذه المسؤولون بهذا الشان”.

المصدر: وكالة مهر