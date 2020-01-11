بايدن: ترامب يتحمل مسؤولية التصعيد الاخير في الشرق الاوسط

انتقد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشدة السياسات الخارجية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، وألقى اللوم عليه في التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

وحمّل بايدن (المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة) أثناء تجمع انتخابي أقيم أمس الجمعة في ولاية نيفادا “ترامب المسؤولية عن كل ما حصل في إيران والعراق في الأسابيع الأخيرة”، مشيرا إلى أن التصعيد الحالي يأتي نتيجة مباشرة لقرار البيت الأبيض الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة 5+1 عام 2015، في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وتابع بايدن أن “أمريكا أولا(الشعار المفضل لدى ترامب) تحول في الواقع إلى أمريكا اخرا”، متهما “ترامب بعدم الإصغاء إلى مواقف القيادة العسكرية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية”، ولفت الى ان “هوس ترامب بالانعزالية جعل حلفاء الولايات المتحدة يبتعدون عنها”، واضاف أن “ترامب يحتضن مجرمين في مختلف أنحاء العالم ويغرز إصبعه في أعين أصدقائنا وحلفائنا”.

المصدر: روسيا اليوم