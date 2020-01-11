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January 11 2020 - 14:28

اتصال هاتفي بين زيلينسكي وروحاني على خلفية سقوط الطائرة

منذ 2 ساعة 11 January، 2020
فلاديمير زيلينسكي
أخبار دولية - اوكرانيا

أعلنت الرئاسة الأوكرانية اعتزام الرئيس فلاديمير زيلينسكي إجراء اتصال هاتفي بنظيره الإيراني حسن روحاني مساء اليوم السبت على خلفية سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران.

وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان لها السبت “في يوم السبت الموافق 11 كانون الثاني/يناير، سيقوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتوجيه كلمة إلى الشعب الأوكراني بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران”.

وتابع البيان “ستذاع رسالة الرئيس المتلفزة بعد مشاوراته مع مجموعة من الخبراء الأوكرانيين العاملين في موقع المأساة في إيران والشركاء الدوليين ومحادثة هاتفية مع رئيس إيران حسن روحاني والمقرر إجراؤها في الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي”.

المصدر: سبوتنيك

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