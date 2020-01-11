قائد القوات الجوية بحرس الثورة الاسلامية: أعلن تحملنا كامل المسؤولية عما جرى وأقدم نفسي طوعا لأي قرار تتخذه الدولة بحقنا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2020 - 14:28
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الاحتفال يقام بعد ظهر يوم الأحد 14:30 بالتوازي في بعلبك والهرمل والبقاع الغربي والنبطية وصور وبنت جبيل
قائد القوات الجوية بحرس الثورة الاسلامية: أعلن تحملنا كامل المسؤولية عما جرى وأقدم نفسي طوعا لأي قرار تتخذه الدولة بحقنا
منذ 2 ساعة
11 January، 2020
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