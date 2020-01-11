ايران: رئيس السلطة القضائية يوعز باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن سقوط الطائرة الاوكرانية

أوعز رئيس السلطة القضائية في ايران السيد ابراهيم رئيسي إلى “منظمة القضاء العسكري بالاسراع باتخاذ الاجراءات القضائية المتعلقة بحادث اسقاط الطائرة الاوكرانية الاربعاء الماضي قرب طهران”.

وأشار رئيسي الى “هيئة الاركان الايرانية بشأن حادث اسقاط الطائرة الاوكرانية لتبيان تفاصيل ما جرى”، وأعرب “عن مواساته لذوي الضحايا المواطنين ورعايا بعض الدول الذين لقوا مصرعهم في هذا الحادث المؤسف”.

وأمر رئيسي “منظمة القضاء العسكري باستلام وجمع الوثائق المتعلقة بالأركان العامة للقوات المسلحة والحرس الثوري ومنظمة الطيران المدني في أسرع وقت ممكن والحصول على توضيح من المسؤولين عن تحديد هوية مرتكبي هذا الحادث المؤسف”، وشدد على “إجراء التحقيق وفقا للضوابط والانظمة القانونية وإبلاغه النتائج بشكل مستمر”.

المصدر: وكالة مهر