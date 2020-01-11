الامام الخامنئي يوعز باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن حادث الطائرة الاوكرانية

أوعز الامام السيد علي الخامنئي باتخاذ الاجراءات اللازمة اثر ثبوت الخطأ البشري للدفاع الجوي والذي اسفر عن اسقاط الطائرة الاوكرانية ومصرع جميع ركابها وطاقمها صباح الأربعاء.

وقالت وكالة انباء “فارس” الايرانية إنه “بعد سقوط طائرة الركاب الاوكرانية، بدأ المسؤولون على الفور بالتحقيقات اللازمة لمعرفة اسباب الحادث”، وتابعت “بعد ان ثبت لكبار القادة العسكريين حدوث خطأ بشري بعد اقل من 48 ساعة من الحادث، تم اطلاع قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية بالامر”.

ولفتت الوكالة الى انه “فور اطلاع قائد الثورة على حدوث الخطأ الكارثي في منظومة الدفاع الجوي، اوعز سماحته يوم امس الجمعة بعقد اجتماع عاجل للمجلس الاعلى للامن القوي ودراسة القضية واكد انه فور الانتهاء من دراسة الحادث في هذا المجلس الاعلان عن اساس الحادث ونتائج التحقيقات بصورة صريحة وصادقة من قبل المؤسسات المعنية للشعب”.

المصدر: وكالة أنباء فارس