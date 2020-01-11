ارسلان زار السفارة الإيرانية معزيا بالفريق سليماني: على دول الخليج أن تفتح صفحة جديدة مع إيران

زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان على رأس وفد سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، لتقديم التعازي بقائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ورفاقه، وكان في استقباله السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا.

ضم الوفد: وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، الامين العام للحزب وليد بركات، عضوا المجلس السياسي الدكتور نزار زاكي وبلال العريضي، ومدير مكتب أرسلان أكرم مشرفيّة.

بعد اللقاء، صرح ارسلان: “نتقدم بالتعازي من الأمة جميعا ومن محور المقاومة باستشهاد القائد سليماني في هذا الظرف العصيب التي تمر فيه المنطقة والعالم، كما نستنكر هذا التصرف الأرعن الذي أدى إلى هذا الموضوع”.

وتابع: “نحن على ثقة ويقين، أن ما حصل سيكون نقطة انطلاق قوية، في اتجاه انتصار محور المقاومة في كل المنطقة، بخاص وأن مسيرتنا حق ومقاومتنا حق”.

وأضاف: “على الآخرين أن يعوا خطورة الوضع وخطورة الإستمرار بالتعاطي بهذه الطريقة في منطقة حساسة جدا ولها تأثيرها المباشر على مجرى الأمور في العالم، ما يتطلب مزيدا من الوعي ويتطلب حسا أكبر بالمسؤولية”.

وختم ارسلان متمنيا على دول الخليج “تدارك أهمية ما حصل وفتح صفحة جديدة في المنطقة مع إيران لما فيه خير أبناء هذه المنطقة وسلامتها والأحرار في هذه المنطقة، ما يشكل استقلالا تاما ومنجزا في العراق، وما شكل استقلال سوريا وكل قضايانا في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام