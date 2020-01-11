الخارجية اللبنانية تشرح مسألة الاشتراكات المتوجبة للامم المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 11 2020 - 10:32

الخارجية اللبنانية تشرح مسألة الاشتراكات المتوجبة للامم المتحدة

منذ 23 mins 11 January، 2020
وزارة الخارجية اللبنانية
لبنان

أسفت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لإعلان الأمم المتحدة أن “لبنان هو من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة، لانه لم يسدد الاشتراكات المتوجبة”.

واكدت الخارجية أنها من جهتها “قامت بكل واجباتها وأنهت المعاملات كافة ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات اكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة”.

ورات انه “بغض النظر عمن هي الجهة المسؤولة، فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها”، وأملت أن “تتم معالجة المسألة في أسرع وقت ممكن، لأنه يمكن تصحيح الأمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة