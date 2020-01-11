الشيخ عبد الرزاق: لحكومة قادرة على النهوض بلبنان

اعتبر رئيس حركة الاصلاح والوحدة ومنسق اللقاء الاسلامي الوطني الشيخ ماهر عبد الرزاق أن “لبنان اليوم يعيش أصعب الظروف والشعب يشعر أنه متروك لمصيره المجهول من قبل المسؤولين”، مطالبا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بـ”العمل لإخراج لبنان من ازمته وتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالبلد اقتصاديا ومعيشيا”.

ودعا حكومة تصريف الاعمال الى “تحمل مسؤولياتها في تصريف أعمال الناس وحل مشاكلهم وكذلك القوى السياسية والدينية والاجتماعية الى تحمل المسؤولية في الحفاظ على وحدتهم الوطنية والوقوف الى جانب الجيش والقوى الامنية والتعاون معهم لحفظ امن البلد واستقراره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام