التخلص من السموم فى المنزل يحميك من السرطان.. كيف؟

كيفية إزالة السموم من المنزل، سؤال يجب التعرف على إجابته لأن التخلص من الأتربة والغبار من المنزل من الأمور التى لها تأثير كبير فى الحفاظ على صحتك بشكل جيد، خاصة خلال فصل الشتاء الممتلئ بالأتربة، فتلوث الهواء داخل المنزل أسوأ من التلوث الخارجي، ولذا يجب التعرف علي أفضل النصائح التي تساهم بشكل كبير في تقليل التعرض للأمراض الصحية وذلك وفقا لموقع ” thehealthy”.

أوضح التقرير أن تلوث الهواء الخارجي يتمثل في عوادم السيارات، والأدخنة والأتربة وغيرها من الأمور التي تزيد من فرص التعرض لانتكاسات الصحية، ولكن المفاجأة أن تكتشف أن تلوث الهواء الداخلي يشكل خطرا أعلى من مرتين إلى خمس مرات من التلوث الخارجي، وذلك وفقا لتقرير نشر عام 1987 من قبل وكالة حماية البيئة.

هذا يعني أنه من بين الآلاف من خيارات منتجات التنظيف والألعاب الخاصة بالأطفال، وغيرها من الضروريات المتواجدة في المنزل فإن العديد منها يحتوي على بعض آثار السموم، نظرًا لأن بعض المواد الكيميائية تدوم لسنوات، فمن المستحيل قياس تراكم المواد الكيميائية في المنازل.

وحسب التقرير فإنه تم اكتشاف العشرات من المواد الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة في غبار المنزل ، “ولذا عليك خلع حذائك عند باب الشقة ولا تسمح بدخوله إلي منزلك لأنه مليئ بالجراثيم والفيروسات المضرة التي تنتقل إلى منزلك”.

وأضاف:”في بداية الأمر عليك تجنب الأبخرة لأنها من أسباب الإصابة بالسرطان، فهناك مجموعة من الأبخرة المرتبطة بالسرطان الموجودة في المواد اليومية مثل الأثاث ومستحضرات التجميل والبلاستيك وأشياء أخرى، ولذا عليك اختيار المواد الطبيعية في التنظيف، فعلى الرغم من أن التعرضات السامة لا تسبب بالضرورة أضرارًا طويلة المدى ولكنها في نفس خطورة التدخين على الصحة العامة، ولذا ابتعد عن استخدام الأبخرة في المنزل”.

بالإضافة إلى المواد المسرطنة الموجودة في تدفق الهواء داخل المنزل، فيمكن أن تكون السموم العصبية أو السموم التي تغير بنية الأنسجة العصبية أمرًا شائعًا ، فكشفت دراسة أجريت عام 2009 في مراجعات حول الصحة البيئية أنه لا يزال الرصاص موجودًا في المنازل، مثل لعب الأطفال، وستائر الحمام والنوافذ، ولذا تجنب هذه الأشياء التي تحتوي على مادة BPA .

المصدر: اليوم السابع