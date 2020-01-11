خمس حالات وفاة و70 إصابة بـ”انفلونزا الخنازير” في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وفاة خمسة مواطنين، وإصابة 70 آخرين، بسبب مرض “أنفلونزا الخنازير” المعروف باسم فايروس H1N1 منذ سبتمبر الماضي.

وأكدت الوزارة رغم ذلك أن هذا الفايرس الذي ينشط في هذه الأوقات تحت السيطرة، ولفتت إلى أن انفلونزا H1N1، تصنف من “الانفلونزا الموسمية”، كبقية أنواع الانفلونزا، مشيرة إلى أن الإصابات هذا العام أقل من العام الماضي لنفس الفترة.

وأوضحت في بيان لها إنها أجرت 930 فحصاً لحالات انفلونزا تبين أن 70 منها مصابة بفايروس H1N1، وسجلت خمس وفيات، غالبيتها كانت لمصابين بأمراض مزمنة.

وأكدت الوزارة جهوزية جميع مراكزها الصحية لاستقبال والتعامل مع حالات الإصابة بهذا الفايروس.

وأوضحت الوزارة أنها عممت التعليمات اللازمة ومعايير التشخيص على المستشفيات كافة، وتم توزيع كل ما يلزم لإجراء الفحوصات المخبرية على المستشفيات.

وأشارت إلى أنها تجري من خلال مختبرها المركزي فحوصات التأكد من الإصابة بالفايروس، حيث يتم استقبال العينات وإصدار النتائج خلال أقل من 24 ساعة.

وأكدت الصحة أنه لا داعي للخوف أو الهلع لأن فايروس H1N1 من الفايروسات الموسمية المشخصة إقليميا ودوليا، مضيفة ان الشخص السليم غالبا ما يصاب ويتماثل للشفاء دون أن يعلم بأنه أصيب بهذا النوع من الفايروس.

وأشارت إلى أن معظم الأمراض الفايروسية بشكل عام والانفلونزا بشكل خاص قد تسبب حالات الوفاة، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل كبار السن والحوامل والأطفال، والذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وتتمثل أعراض الإصابة بالمرض في، ارتفاع درجات الحرارة، والسعال، والتهاب الحلق، وانسداد أو سيلان الأنف، وآلام الجسم، والصداع، والإرهاق، وغالبا ما تزول هذه الأعراض خلال 48 ساعة، ونصحت وزارة الصحة في حال حالة اشتداد الأعراض واستمرارها لأكثر من 48 ساعة مصحوباً معها آلام في الصدر وضيق في التنفس وسعال مستمر، وعدم انخفاض الحرارة، رغم خافضات الحرارة، بضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى لعمل الفحوصات المخبرية اللازمة.

المصدر: القدس العربي