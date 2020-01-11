أعراض تشبه الإنفلونزا قد تنذرك بمرض خطير

تشير دراسة جديدة في مركز “سيدارز سيناء” الطبي إلى أن نصف الرجال الذين يعانون من السكتة القلبية المفاجئة، يلاحظون أعراضا في غضون الأسابيع التي تسبق الإصابة.

نشرت مجلة” ذا هيلث سايت”، أعراضا خفية للنوبات القلبية تشبه أعراض الإنفلونزا، وأشارت إحصائيات أن 10 % من المصابين بالنوبات القلبية يعانون من أعراض تشبه الإنفلونزا.

آلام في البطن والظهر والغثيان والقيء

وفقا للباحثين، يختبر حوالي 20 % من المرضى أعراضا مثل آلام البطن والظهر والغثيان والقيء، وفي كثير من الأحيان يخلط المريض بينها وبين مشاكل الجهاز الهضمي مثل تراكم الغازات وعسر الهضم أو الإنفلونزا، ولكنها كثيرا ما تكون من أعراض إجهاد عضلة القلب، والتي تنذر بالنوبة القلبية الوشيكة.

الإغماء

يعتبر الإغماء من أكثر أعراض النوبة القلبية الصامتة شيوعا، وفي بعض الأحيان، قد يشعر المريض بالتعب غير المبرر ويعاني من التعرق المفرط.

ينصح الأطباء بالانتباه لتلك الأعراض، وزيارة الطبيب أو استدعاء المساعدة عند ملاحظتها للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، الأمر الذي من شأنه أن ينقذ حياتك.

المصدر: سبوتنيك