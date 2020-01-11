“واتسآب” سيتوقف عن العمل في ملايين الهواتف بدءا من فبراير… إليك القائمة الكاملة

سيتوقف تطبيق المراسلة الفوري الشهير “واتسآب” عن العمل في الملايين من الهواتف الذكية قريبا، سواء التي تعمل بنظامي “أندرويد” أو “أي أو إس”.

ولن يعمل التطبيق على الهواتف، التي تحمل إصدارات قديمة من “أندرويد” و”أي أو إس”، بسبب إجراء تحديث كبير ومهم عليه، مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بحسب صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

ومن المفترض أن يتوقف “واتسآب” عن العمل في هذه الهواتف، ابتداءا من شهر فبراير/ شباط المقبل، إلا أن هواتف “ويندوز” فقدت من الآن القدرة على تشغيل التطبيق.

وأكد “واتسآب” في بيان له، أن “عملية التحديث كانت ضرورية لضمان أمن مستخدميه”.

فيما يلي القائمة الكاملة للهواتف التي سيتوقف “واتسآب” عن العمل بها، اعتبارا من شهر فبراير/ شباط 2020:

هواتف “آيفون”

أي هاتف “آيفون” يعمل بنظام تشغيل “أي أو إس 8” أو ما يسبقه، سيتوقف “واتسآب” عن العمل فيه، وذلك في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

لكن هناك هواتف قادرة على التحديث إلى نظام تشغيل “آي أو إس 9″، من أجل عمل “واتسآب” لديها، وهي “آيفون 6″ و”آيفون 6 بلس” و”آيفون 5 سي” و”آيفون 5 إس” و”آيفون 5″ و”آيفون 4 إس”.

أما بالنسبة لهاتف “آيفون 4” والإصدارات التي سبقته، فهي غير قادرة على التحديث إلى “أي أو إس 9″، وستفقد دعم “واتسآب”.

هواتف أندرويد

ستؤثر عملية التحديث المقبلة في “واتسآب” التطهير على أي هواتف “أندرويد” تعمل بإصدار أقدم من 4.0.3، والمعروف أيضا باسم “Ice Cream Sandwich”، الذي تم طرحه في عام 2011.

وهذا يعني أن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام ” أندرويد جنجر بريد 2.3.7″ والإصدارات الأقدم سوف تتأثر بالتحديث، على الرغم من أن هذا سيؤثر فقط على الهواتف التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات.

ويمكن لمالكي هواتف “أندرويد” معرفة إصدار نظام التشغيل الذي يستخدمونه، من خلال الانتقال إلى “الإعدادات”، ثم “عام”، ثم “تحديث البرنامج”.

المصدر: سبوتنيك