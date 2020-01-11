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January 11 2020 - 08:26

أوتاوا: 57 كنديا بين ضحايا الطائرة الأوكرانية وليس 63

منذ 49 mins 11 January، 2020
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أخبار دولية - كندا

أكد وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين، أن عدد الضحايا الكنديين في تحطم الطائرة الأوكرانية بإيران هو 57 شخصا وليس 63 شخصا، مشيرا إلى أن هذا الأمر “مؤسف للغاية”.

وقال شامباين اليوم السبت إنه تم تشكيل مجموعة تنسيق دولية بمشاركة بريطانيا وأوكرانيا والسويد بشأن هذه الكارثة.

وطالب الوزير طهران بالسماح لفريق دولي بالدخول إلى إيران، وتفقد مكان وقوع الطائرة للمضي في التحقيقات.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، أن بلاده ستطالب بمقاضاة المسؤولين ودفع تعويضات مالية إذا تبين أن سبب كارثة طائرة الـ”بوينغ 737″ الأوكرانية فوق إيران هو إسقاطها.

المصدر: وكالة رويترز

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