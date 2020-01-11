هيئة الأركان الإيرانية: خطأ بشري غير متعمد تسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية

أعلنت هيئة الأركان الإيرانية المسلحة أنه تم استهداف الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ نيجة خطأ بشري.

وقالت هيئة الأركان الإيرانية المسلحة في بيان إنه تم استهداف الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ نيجة خطأ بشري في المحاسبات وبعد اقترابها من مركز حساس للحرس للثوري.

وأوضح البيان أن الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة “هدف معاد” بعد أن اقتربت من “مركز عسكري حساس” تابع للحرس الثوري، منوها بأن الجيش كان في تلك اللحظات في “أعلى مستويات التأهب” وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وتابع البيان: “وفي مثل هذه الحالة، وفي ضوء ما حدث، وبسبب خطأ بشري وبطريقة غير مقصودة أصيبت الطائرة.. نقدم اعتذاراتنا لما حصل”. وشدد البيان على أنهم سيقومون بتحديث الأنظمة لمنع تكرار مثل هذه “الأخطاء” في المستقبل.

وأكد البيان أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز “Boeing 737-800” التابعة لشركة “الخطوط الجوية الأوكرانية”، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

المصدر: وكالة مهر