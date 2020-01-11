الخارجية الأمريكية: أي وفد أمريكي يزور العراق لن يناقش سحب القوات (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2020 - 04:36

الخارجية الأمريكية: أي وفد أمريكي يزور العراق لن يناقش سحب القوات (روسيا اليوم)

منذ 12 mins 11 January، 2020
أخبار موقع المنار

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