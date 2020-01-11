مجلس الدفاع العُماني يعلن انعقاده في جلسة مفتوحة ويدعو مجلس العائلة للانعقاد لاختيار من يتولى الحكم خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 11 2020 - 04:36

مجلس الدفاع العُماني يعلن انعقاده في جلسة مفتوحة ويدعو مجلس العائلة للانعقاد لاختيار من يتولى الحكم خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد

منذ 1 ساعة 11 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة