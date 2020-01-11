وكالة الأنباء العمانية :وفاة سلطان #عُمان قابوس بن سعيد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2020 - 03:04

وكالة الأنباء العمانية :وفاة سلطان #عُمان قابوس بن سعيد

منذ 53 mins 11 January، 2020
أخبار موقع المنار

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