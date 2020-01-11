مصادر يونيوز: إغلاق مطار #بغداد هو اجراء وقائي من قبل القوات الأمريكية سببه وصول شخصيات للمطار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2020 - 03:04

مصادر يونيوز: إغلاق مطار #بغداد هو اجراء وقائي من قبل القوات الأمريكية سببه وصول شخصيات للمطار

منذ 56 mins 11 January، 2020
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