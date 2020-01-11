مصادر يونيوز: إغلاق مطار #بغداد هو اجراء وقائي من قبل القوات الأمريكية سببه وصول شخصيات للمطار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2020 - 03:04
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وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: نحن نولي أهمية فائقة واحتراما كاملا لوحدة أراضي العراق واستقلاله
ظريف: ردنا كان على القاعدة التي استهدف القائدان الشهيدان سليماني والمهندس عبرها وحكومة العراق كانت على علم باستهدافها
وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي في اتصال بنظيره الياباني: عملية اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني ارهاب دولة
حاتمي: يجب انهاء الاحتلال الاميركي وتدخّل واشنطن بالشؤون الداخلية لبلدان المنطقة لوقف التصعيد وفرض الأمن والاستقرار فيها
الخارجية الأميركية تؤكد أنها لا تنوي مناقشة انسحاب قواتها مع السلطات العراقية استجابة لطلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي
الخارجية الأميركية: أي وفد يتوجه إلى العراق سيناقش أفضل وسيلة لإعادة تأكيد الشراكة الاستراتيجية وليس انسحاب القوات
وزير الخارجية الاوكراني: ايران تعاونت معنا بشكل كامل وسمحت بالاطلاع على بيانات الصندوق الأسود ومعاينة حطام الطائرة
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين ايرانيين وشركات مناجم وشركات شراء وبيع ونقل منتجات معادن ايرانية
فلسطين المحتلة: اصابة عشرات الاشخاص بالاختناق بعد قمع قوات العدو الاسرائيلي مسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك يؤكد أنّ مصير الوجود العسكري الاميركي في المنطقة الى الزوال
الشيخ ماهر حمود: ايران سجلت هدفا في المرمى الاميركي وانتصرت بجولة مميزة وقرار اخراج أميركا من المنطقة سنراه على مراحل
نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان: مطلب أصحاب المحطات هو وضع حد نهائي للخسائر التي يتكبدونها بمادتي البنزين والمازوت
نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع تطالب بدفع مستحقات مزارعي الحبوب التي تم اقرارها قبل استقالة الحكومة
لبنان: إعتصام أمام شركة كهرباء لبنان في صور وآخر في النبطية اعتراضا على الإنقطاع المتواصل للتيار الكهربائي
وقفات احتجاجية في معظم المحافظات الأردنية للمطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة مع "اسرائيل" عام 2016
عميد الأسرى السوريين المحرر من سجون الاحتلال صدقي المقت للمنار: رفضت عرضا لابعادي الى دمشق مقابل الافراج عني
المقت للمنار: الجولان سيبقى أرضا عربية وسننتصر على العدو بتحرير كل فلسطين ومصير الوجود الاميركي في المنطقة الى زوال
المقت للمنار: أتوجه الى الشعب والدولة الايرانية بأصدق مشاعر العزاء بشهادة القائد سليماني وسنبقى أوفياء لدماء الشهداء
الحزب السوري القومي الاجتماعي: تحرير المقت دون قيد أو شرط انتصار لارادته ولدولته التي تضع قضية الاسرى في سلّم اولوياتها
سانا: قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها تفرض حصارا على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي وتغلق كافة مداخلها
باكستان: 15 شهيدا و19 جريحا بتفجير انتحاري خلال صلاة العشاء بمسجد في مدينة كويتا بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد
الخارجية المصرية: المباحثات حول سد النهضة لم تحقق تقدما بسبب تعنّت أثيوبيا الذي يكشف نيتها بسط سيطرتها على النيل الأزرق
البرلمان التونسي يرفض منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي
الجزائر: الشرطة تفرّق تظاهرة منددة بنتائج الانتخابات الرئاسية ورافضة لتعيين رئيس الحكومة في العاصمة الجزائر
فرنسا: رئيس الوزراء سيقدم مقترحات مكتوبة بهدف التوصل الى تسوية بشأن إصلاح نظام التقاعد قبل اقراره من الحكومة
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تعلن انها سترسل مادتي عزل الرئيس ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
البنتاغون: سفينة حربية روسية اقتربت بشكل عدائي وكادت تتسبب بتصادم بسفينة حربية أميركية في بحر العرب قبل أن تعود أدراجها
وكالة الانباء العمانية: وفاة السلطان قابوس بن سعيد
السيد حسن نصرالله يتحدث في ذكرى أسبوع القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما
الاحتفال يقام بعد ظهر يوم الأحد 14:30 بالتوازي في بعلبك والهرمل والبقاع الغربي والنبطية وصور وبنت جبيل
مصادر يونيوز: إغلاق مطار #بغداد هو اجراء وقائي من قبل القوات الأمريكية سببه وصول شخصيات للمطار
منذ 56 mins
11 January، 2020
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