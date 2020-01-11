وزير الخارجية الكندي: تشكيل مجموعة تنسيق دولية بمشاركة بريطانيا وأوكرانيا والسويد بشأن الطائرة المنكوبة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 11 2020 - 03:04

وزير الخارجية الكندي: تشكيل مجموعة تنسيق دولية بمشاركة بريطانيا وأوكرانيا والسويد بشأن الطائرة المنكوبة

منذ 57 mins 11 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة