وزير الخارجية الكندي: 57 كنديا هم عدد ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية في #إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2020 - 03:04

وزير الخارجية الكندي: 57 كنديا هم عدد ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية في #إيران

منذ 1 ساعة 11 January، 2020
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