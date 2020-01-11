مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا: على الأمم المتحدة التنسيق مع #سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2020 - 03:04

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا: على الأمم المتحدة التنسيق مع #سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية

منذ 1 ساعة 11 January، 2020
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