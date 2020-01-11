وول ستريت جورنال: الحكومة العراقية تقرر المضي قدما في التفاوض مع #روسيا لشراء منظومة إس-400 الدفاعية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2020 - 03:04

وول ستريت جورنال: الحكومة العراقية تقرر المضي قدما في التفاوض مع #روسيا لشراء منظومة إس-400 الدفاعية

منذ 1 ساعة 11 January، 2020
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