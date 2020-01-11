مصادر عراقية: إغلاق مطار #بغداد الدولي من قبل القوات الامريكية دون معرفة الاسباب بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي الأمريكي ( يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2020 - 03:04

مصادر عراقية: إغلاق مطار #بغداد الدولي من قبل القوات الامريكية دون معرفة الاسباب بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي الأمريكي ( يونيوز)

منذ 2 ساعة 11 January، 2020
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